نجاة 3 معلمات من حريق مركبتهن بالقوز.. السائق أوقفها مع أول شرارة "شاهد"
نجت 3 معلمات مع سائقهن؛ إثر نشوب حريق في المركبة التي كانت تُقلهن من مركز القوز جنوب محافظة القنفذة إلى مقارهن الوظيفية، صباح اليوم الأربعاء، دون وقوع أي إصابات بشرية؛ لكن الحريق التهم المركبة وأتلف محتوياتها بالكامل.
وأكدت مصادر لـ"سبق"، أن مركبة من نوع (فورتشنر) كانت تُقل "معلمات، وسائقهن"، ونشب الحريق أثناء سيرها بين بلدة الجرد التابعة لمركز القوز ومركز خميس حرب، عند الساعة السابعة إلا الربع صباحًا.
وقالت المصادر: بدأت شرارة الحريق الأولى من محرك المركبة في "الأمام"، وتَنبه قائد المركبة فأوقفها فورًا، وفتح الأبواب للمعلمات للنزول، وإطفاء المحرك.
وأضافت المصادر أن جميع المعلمات استطعن النزول سريعًا، في مدة بسيطة، قبل أن تمتد ألسنة النيران إلى كامل المركبة.
وسارعت فِرَق الدفاع المدني بمركز القوز لمباشرة الحريق، وتمكنت من إخماده دون حدوث إصابات.
وفتحت جهات الاختصاص التحقيق في ظروف وملابسات الحادث لتحديد الأسباب، وتحديد حجم الخسائر الناتجة عنه.