نجاة 3 معلمات من حريق مركبتهن بالقوز.. السائق أوقفها مع أول شرارة "شاهد"

نجت 3 معلمات مع سائقهن؛ إثر نشوب حريق في المركبة التي كانت تُقلهن من مركز القوز جنوب محافظة القنفذة إلى مقارهن الوظيفية، صباح اليوم الأربعاء، دون وقوع أي إصابات بشرية؛ لكن الحريق التهم المركبة وأتلف محتوياتها بالكامل.