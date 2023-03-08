انطلاق مناورات "محارب الكوبرا" بالمملكة المتحدة بمشاركة القوات الجوية السعودية

وأضاف أن مناورات التمرين تُنَفّذ في بيئة قتال حقيقية؛ حيث تشتمل على الحرب الإلكترونية، والتشويش الإلكتروني، وإسناد القوات السطحية، إضافة إلى تفادي التهديدات الأرضية؛ مبينًا أن الاستعدادات نُفّذت على أكمل وجه للظهور بشكل مشرّف يليق بمكانة المملكة، والوصول إلى الأهداف المنشودة من المشاركة.