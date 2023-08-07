جدة.. "التعاون الإسلامي" تُدين جريمة الاحتلال الإسرائيلي بقتل ثلاثة فلسطينيين داخل مركبتهم

وحمّلت المنظمة الاحتلالَ الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن تبعات استمرار هذه الاعتداءات، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الجرائم الإسرائيلية المتواصلة في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضمان مساءلة ومحاسبة مرتكبيها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.