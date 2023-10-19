توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز الملكية و"الجيومكانية"

وتهدف المذكرة إلى رفع مستوى التخطيط للأعمال وتوحيد الجهود وتفادي الازدواجية، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي في قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية، إضافة إلى توفير معلومات جيومكانية أساسية موثوقة ومعتمدة لإتاحة سرعة الوصول إليها وتبادلها ومشاركتها، وتطوير التعاون المشترك بين الجانبين في عدة مجالات؛ منها: استخدام المرجع المكاني الوطني، والمنصة الجيومكانية الوطنية واعتماد الخارطة الرسمية للمملكة التي تصدرها الهيئة، كخارطة أساس ومصدر رسمي معتمد للحدود الدولية للمملكة، وحوكمة البيانات وتبادل المعلومات الجيومكانية ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الاستشارات الفنية في المجالات المشتركة.