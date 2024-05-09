حشرات ونظافة متدنية.. ضبط مستودع مخالف بعسير يحوي 10 أطنان مواد غذائية

وأشار إلى أن المخالفة تعد من مخالفات "الغش التجاري"، حيث تم إغلاق المستودع وضبط وحجز وتحريز ما يقارب 10 أطنان من المواد الغذائية التي كانت معدة للتوزيع في الأسواق، إضافةً إلى استدعاء أطراف المخالفة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.