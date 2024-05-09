حشرات ونظافة متدنية.. ضبط مستودع مخالف بعسير يحوي 10 أطنان مواد غذائية

ضبطت الفرق الرقابية التابعة لفرع وزارة التجارة بمنطقة عسير، اليوم، وبالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء ومكتب العمل وشرطة المنطقة، مستودعًا يمارس نشاطًا تجاريًا لتخزين المواد الغذائية دون الحصول على التراخيص اللازمة.
وأوضح الفرع أن من أبرز المخالفات المضبوطة داخل المستودع تخزين المواد الغذائية في مواقع غير محمية من أشعة الشمس مع تدني مستوى النظافة العامة وعدم وجود مصائد حشرات، كذلك عدم حصول العاملين في المستودع على الشهادات الصحية اللازمة للعمل في مثل هذه المواقع التجارية.
وأشار إلى أن المخالفة تعد من مخالفات "الغش التجاري"، حيث تم إغلاق المستودع وضبط وحجز وتحريز ما يقارب 10 أطنان من المواد الغذائية التي كانت معدة للتوزيع في الأسواق، إضافةً إلى استدعاء أطراف المخالفة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.
يُذكر أن نظام مكافحة الغش التجاري ينص على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين.