برعاية خادم الحرمين.. تنظيم النسخة الثالثة من المنتدى الدولي للأمن السيبراني في نوفمبر

يذكر أن النسخة الثالثة من المنتدى الدولي للأمن السيبراني هي امتداد للنجاحات التي تحققت خلال السنوات الماضية، حيث شهدت أعمال المنتدى في نسخته الثانية نقاشات مثمرة وتوقيع مذكرات تفاهم، وجذبت أكثر من (127) متحدثًا دوليًا رفيع المستوى، بمشاركة (9000) شخص من (117) دولة يمثلون مختلف أصحاب المصلحة سواء من الجهات الحكومية، أو الخاصة، أو المنظمات غير الربحية، والأوساط التعليمية والأكاديمية حول العالم.