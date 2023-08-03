اليوم.. "المساحة الجيولوجية" تختتم أعمال مشروع إنشاء مركز تحليل بيانات علوم الأرض

اختتمت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، اليوم، فعاليات أعمال مشروع إنشاء مركز تحليل بيانات علوم الأرض باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي (GDAC) أحد مشاريع مبادرة البرنامج العام للمسح الجيولوجي، والذي انطلق الاثنين الماضي عبر عقد اللقاء التأسيسي للجنة التنفيذية.
وافتتح اللقاء نائب الرئيس للبرامج الجيولوجية ناصر الجحدلي ممثلاً عن رئيس الهيئة، وقدم مدير المشروع فهد الحربي نبذة عن أهداف وتطلعات المركز، وشمل الحضور العديد من المهتمين والمتخصصين من القطاعين العام والخاص وخبراء من عدة دول.
وسبق إطلاقَ المشروع زيارات ميدانية لمرافق هيئة المساحة الجيولوجية السعودية ومعاملها والتعرف على وضعها الحالي، بالإضافة إلى ورش عمل تفصيلية تعنى بمكونات المركز ومنهجية التحليل الرقمية القائمة على تطبيقات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في مجال علوم الأرض والناتجة من الإرث المعلوماتي الموجود في هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، وكذلك من مخرجات أعمال مبادرات برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، بمشاركة جهات محلية ودولية وشركات متخصصة وجميعهم في البيانات والتعدين من دول رائدة منها كندا وأستراليا وبريطانيا وجنوب إفريقيا والصين وكذلك الجامعات السعودية.
ويهدف المشروع إلى إطلاق منصة سعودية متقدمة لعلوم الأرض تحلل جميع البيانات وتستمر في تطويرها وتعظيم الفائدة من استخدامها وإنشاء نظام البيانات الضخمة ونظام المعرفة في المملكة في علوم الأرض، ودعم استراتيجيات الطاقة الوطنية والثروة المعدنية والذكاء الاصطناعي، وتعزيز المستوى التكنولوجي والتأثير الدولي للسعودية في مجال الذكاء الاصطناعي وعلوم الأرض، وجعل المملكة مركزًا لبحوث وابتكارات علوم الأرض الإقليمية، وخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال توفير بيانات نوعية لأغلب القطاعات وخلق فرص عمل جديدة في هذه التخصصات، وتسريع وتحسين اختيار واستهداف المعادن الخام حيث تتطلع المملكة إلى تحديد مصادر جديدة عالية الإمكانات بسرعة لتنمية الموارد.