اليوم.. "المساحة الجيولوجية" تختتم أعمال مشروع إنشاء مركز تحليل بيانات علوم الأرض

ويهدف المشروع إلى إطلاق منصة سعودية متقدمة لعلوم الأرض تحلل جميع البيانات وتستمر في تطويرها وتعظيم الفائدة من استخدامها وإنشاء نظام البيانات الضخمة ونظام المعرفة في المملكة في علوم الأرض، ودعم استراتيجيات الطاقة الوطنية والثروة المعدنية والذكاء الاصطناعي، وتعزيز المستوى التكنولوجي والتأثير الدولي للسعودية في مجال الذكاء الاصطناعي وعلوم الأرض، وجعل المملكة مركزًا لبحوث وابتكارات علوم الأرض الإقليمية، وخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال توفير بيانات نوعية لأغلب القطاعات وخلق فرص عمل جديدة في هذه التخصصات، وتسريع وتحسين اختيار واستهداف المعادن الخام حيث تتطلع المملكة إلى تحديد مصادر جديدة عالية الإمكانات بسرعة لتنمية الموارد.