عرعر.. تدخل طبي ينقذ مريضة تعرضت لجرح وقطع بالساعد الأيمن

تَمَكن مستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد بمدينة عرعر، بالتعاون مع برنامج الطبيب الزائر، من إنقاذ مريضة تعاني من جرح عميق في الثلث الأعلى من الساعد الأيمن، مع نزيف شديد دون حدوث أي مضاعفات بفضل الله.