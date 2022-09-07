عرعر.. تدخل طبي ينقذ مريضة تعرضت لجرح وقطع بالساعد الأيمن

تَمَكن مستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد بمدينة عرعر، بالتعاون مع برنامج الطبيب الزائر، من إنقاذ مريضة تعاني من جرح عميق في الثلث الأعلى من الساعد الأيمن، مع نزيف شديد دون حدوث أي مضاعفات بفضل الله.
وفي التفاصيل، ذكرت صحة الحدود الشمالية، أن المريضة حضرت إلى قسم الطوارئ، بجرح عميق من الساعد الأيمن، مع نزيف شديد وقطع في الشريان الزندي والعصب الزندي، وتَبَين للفريق الطبي وجود قطع لأوتار أربع عضلات في الساعد الأيمن.
وبيّنت أن الفريق الطبي قرر التدخل السريع ونقل المريضة بشكل عاجل لغرفة العمليات؛ حيث قام الفريق بتوصيل الشريان واستعادة سريان الدورة الدموية في عملية استغرقت خمسة ساعات وتكللت بالنجاح ولله الحمد.