التكامل الطبي ينقذ أم وجنينها في حالة حمل متزامنة مع فشل كلوي

تمكن فريق الغسيل الكلوي في مستشفى دله الأحساء، بقيادة الدكتور محمد وهبة رئيس وحدة الغسيل الكلوي واستشاري أمراض الباطنة والكلى، من التعامل مع حالة معقدة لمريضة تبلغ من العمر 36 عامًا، كانت تعاني من فشل كلوي نهائي وأمراض مزمنة متعددة، وتخضع لغسيل كلوي بشكل منتظم. دخلت المريضة في حملها الخامس أثناء جلسات الغسيل الكلوي، ما مثّل تحديًا كبيرًا للفريق الطبي بسبب خطورة الحمل إضافة الى رفضها زيادة عدد جلسات الغسيل، وضعف التزامها بالعلاج.

بفضل الله ثم المتابعة المستمرة، خضعت المريضة في الأسبوع الثامن والعشرين لخطة علاجية مكثفة شملت أربع جلسات غسيل دموي ترشيحي أسبوعيًا، مع متابعة دقيقة لحالتها من فريق متعدد التخصصات يضم أطباء الكلى، النساء والولادة، أمراض الدم، حديثي الولادة، التغذية، والدعم النفسي. وفي الأسبوع الحادي والثلاثين من الحمل، بدأت المريضة بانقباضات رحمية مفاجئة، ترافقت مع تسمم حمل شديد وضائقة جنينية، مما استدعى تدخلاً جراحيًا عاجلًا تم خلاله إجراء عملية قيصرية نتج عنها ولادة طفل ذكر بوزن 1.4 كغم، خرج من وحدة العناية المركزة خلال أقل من أسبوع بصحة ممتازة.

استقرت حالة الأم بعد الولادة، وتحسنت المؤشرات السريرية بشكل ملحوظ، حيث استمرت في جلسات الغسيل بانتظام، وتمكنت من ممارسة الرضاعة الطبيعية، وتلقت دعمًا مستمرًا من الفريق الطبي لضمان استقرارها طويل المدى. وتبرز هذه الحالة نجاح مستشفى دله الأحساء في تقديم رعاية متخصصة ومتقدمة للحالات الدقيقة، وتؤكد على تكامل الفرق الطبية وكفاءة التعامل مع التحديات الواقعية والمعقدة.

