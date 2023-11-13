"تكدس ومفاجأة".. أصحاب المركبات بنجران يطالبون شركة الفحص بفتح المسار الثاني

يطالب أصحاب المركبات شركة الفحص الدوري بمنطقة نجران، بفتح المسار الثاني أمام فحص المركبات للذين حجزوا موعداً مسبقاً للفحص الدوري.
وتحدّث عدد من سائقي المركبات من أمام محطة الفحص الدوري بنجران لـ"سبق"، مشيرين إلى أنهم لديهم مواعيد لفحص مركباتهم وملتزمون بالوقت المحدد حسب الحجز لديهم وعند وصولهم إلى محطة الفحص يُفاجأون بأنها لا تعمل سوى مسار واحد مع نقص في الموظفين العاملين داخل المحطة، وهذا ما يجعل بعضهم يتأخر عن دوامه وأشغاله التي حصل على إذن منها لفحص مركبته؛ حيث الانتظار أكثر من ساعتين ونصف الساعة إلى ثلاث ساعات وأكثر.
كما أفاد بعضهم بأنهم حجزوا مواعيد على الساعة عشرة ونصف صباحاً، ولم يتمكنوا من إجراء الفحص إلا عند الساعة 12:20 بعد الظهر؛ لوجود نقص في المسارات والموظفين العاملين في محطة الفحص، مشيراً إلى أن الموظف إذا لم يتم دعمه وفتح المسار الثاني فقد يتأخر في إجراء فحص المركبات حتى يصل الطابور لأخذ ورقة الفحص إلى الشارع العام.
ويجدد أصحاب المركبات بمنطقة نجران مناشدتهم للجهات المشرفة على محطة الفحص الدوري بنجران بفتح المسار الثاني وزيادة عدد الموظفين، وذلك لفك الاختناقات والزحام أمام أصحاب المركبات وكي لا يتعطلوا عن أعمالهم، خصوصاً الذين لديهم أعمال وطلاب مدارس مرتبطون بهم بمواعيد محددة.