"تكدس ومفاجأة".. أصحاب المركبات بنجران يطالبون شركة الفحص بفتح المسار الثاني

كما أفاد بعضهم بأنهم حجزوا مواعيد على الساعة عشرة ونصف صباحاً، ولم يتمكنوا من إجراء الفحص إلا عند الساعة 12:20 بعد الظهر؛ لوجود نقص في المسارات والموظفين العاملين في محطة الفحص، مشيراً إلى أن الموظف إذا لم يتم دعمه وفتح المسار الثاني فقد يتأخر في إجراء فحص المركبات حتى يصل الطابور لأخذ ورقة الفحص إلى الشارع العام.