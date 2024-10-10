أمانة جدة تستعيد 7 مواقع من الأراضي الحكومية في أبحر الشمالية

أعلنت أمانةُ محافظة جدة أنها استعادت أكثرَ من 1.5 مليون متر مربع من الأراضي الحكومية بعدد 7 مواقع على الواجهة البحرية في أبحر الشمالية، وذلك ضمن جهودها المستمرّة لحماية الممتلكات العامة بمشاركة الجهات المعنية بعد تورُّط رجال أعمال وشخصيات اعتبارية في الاستيلاء عليها.