أمانة جدة تستعيد 7 مواقع من الأراضي الحكومية في أبحر الشمالية

أعلنت أمانةُ محافظة جدة أنها استعادت أكثرَ من 1.5 مليون متر مربع من الأراضي الحكومية بعدد 7 مواقع على الواجهة البحرية في أبحر الشمالية، وذلك ضمن جهودها المستمرّة لحماية الممتلكات العامة بمشاركة الجهات المعنية بعد تورُّط رجال أعمال وشخصيات اعتبارية في الاستيلاء عليها.
جاء ذلك بمتابعةٍ مباشرة من أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي.
وجدّدت الأمانةُ تأكيدَها على تطبيق الأنظمة بحزم، وتحقيق الاستفادة المثلى من الأراضي الحكومية بما يخدم مشاريع التنمية الشاملة، خاصة في المناطق الساحلية الحيوية، وبما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 في تعزيز التنمية المستدامة، والمحافظة على الممتلكات العامة.