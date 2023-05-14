114 مليونًا لـ230 مزارعًا.. صرف مستحقات الدفعة الأولى لمزارعي القمح المحلي

وبلغ إجمالي ما جرى إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (114.746.344) ريالًا لصافي كمية (67.093) طنًّا، لـ(230) مزارعًا، تتضمن (10) مزارعين من أصحاب العلاقة التعاقدية مع الشركات.