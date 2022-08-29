السعودية تشارك في ملتقى السرد الخليجي الرابع في سلطنة عُمان

وأوضحت هيئة الأدب والنشر والترجمة أنه يشارك في الجلسة الثانية من اليوم الأول للملتقى الذي يقام بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه، يوم الاثنين 29 أغسطس، الكاتب عبدالواحد الأنصاري بورقة عمل في السرد بعنوان: "إطلالات على 10 نصوص سردية"، فيما تشارك الكاتبة ولاء تكروني بتجربتها بصفتها كاتبة مشاركة بعنوان: "مرئيون بعين السرد".