"دهانات الجزيرة" تختار أفضل الألوان لغرف النوم

اختارت "دهانات الجزيرة" الشركة الرائدة في مجال الدهانات والألوان والحلول الإنشائية، مجموعة مميزة من الألوان المتناسقة والمناسبة لغرفة نوم مميزة، وذلك بتوصية من خبراء ومصممي الألوان والديكور.
لون مودرن وايت WH-2104 من مجموعة موضة ألوان 2023 المفعمة بالطمأنينة، لتميزه بإحساسه الغني بالراحة والحرية بلا حدود، ويمكن تنسيقه بعدد مختلف من الأنماط المناسبة لغرف نوم ساكنة.
يندمج لون مودرن وايت WH-2104 مع اللونين الأزرق الهادئ أكوا CT-2228 والوردي الناعم بلش RD-0102لإعطاء شعور بالحيوية والانتعاش في غرفة النوم.
يمتاز لون إيرل قراي G-0014 بأنه عبارة عن درجة رمادية عميقة، تمنحك الدفء والهدوء في غرفة نومك، وقد عملت "دهانات الجزيرة" على تنسيقه مع ألوان ذات طبيعة ترابية وخشبية.
ويمكنك تنسيقه مع لون بارلي CT-2118 المنسجم مع لون بندقي CT-2110 بتموجات مختلفة من اللون البني الأصيل، لإحساس الفخامة المتناغمة مع الطبيعة.
من نعومة الزهور اختارت "دهانات الجزيرة" لون بينك سكاي CT-2130 بطبيعته المستوحاة من استهلال غروب السماء، ليجعل من غرفة النوم ملاذاً ملهماً ومساحةً أنيقة.
وبالإمكان اختياره مع دمج درجات اللونين الأخضر والرمادي، كهدوء لون هيز G-0008 مع انتعاش لون سيلك ستار GR-0944 لتعكس شعوراً مغموراً بالرقة والرضى، وتساعدنا على قضاء ليلة مبهجة.
عند رغبتك في تجربة أحد هذه الألوان على مساحات منزلك المختلفة، يمكنك الاستعانة بـ محاكي الألوان، لتكوين تصوّر حقيقي عن اللون خلال فترة النهار والليل.
أُسست «دهانات الجزيرة» عام 1979 في الرياض باعتبارها شركة متخصّصة في تصنيع وإنتاج وتصدير دهانات عالية الجودة، ووفق أعلى معايير الاستدامة والأمن البيئي، ونجحت الشركة على مدى العقود الماضية في ترسيخ ريادتها بصفتها واحدةً من أبرز الشركات المصنّعة للدهانات والأصباغ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بإنتاج يتخطى 500000 طن سنوياً، وأكثر من 750 صالة عرض داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.