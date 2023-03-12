قطاع غني بالإمكانات.. كيف ستسهم "طيران الرياض" في تنويع مصادر دخل المملكة؟

وستُسهم الشركة الوليدة في تحقيق مجموعة من الإسهامات في تنويع مصادر الدخل القومي للمملكة، منها زيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة، بقيمة تصل إلى 75 مليار ريال، واستحداث أكثر من 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وهذه زيادة كبيرة وجديرة بالاستفادة من مقومات المملكة في هذا القطاع، كما أن استحداث هذا العدد الكبير من الوظائف، التي سيستفيد منها أبناء المملكة، يؤكد أيضًا غنى قطاع الطيران بإمكانات التوظيف.