المملكة تحقق الهدف المنشود.. تراجع نسبة البطالة يعكس جهود ولي العهد ويؤكد الجدوى من خطط رؤية 2030

وعندما أعلن سمو ولي العهد عن رؤية 2030 في صيف 2016، تضمنت العديد من البنود والوعود التي شددت على أهمية أن يكون للمواطن اولوية في الحصول على الوظائف المناسبة لمؤهلاته وخبراته، كما أكدت أن المواطن مقدم على الأجانب في التوظيف، ومنذ ذلك التاريخ، واصلت المملكة برامج التوطين، بمنهجية منضبطة ومتصاعدة، أسفرت اليوم عن تحقيق نسبة توطين متقدمة وتبعث على الاستبشار.