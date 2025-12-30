الحكومة اليمنية تشيد بدور المملكة وتدعو الانتقالي للانسحاب من حضرموت والمهرة

ثمنت الحكومة اليمنية المواقف التاريخية والثابتة للمملكة العربية السعودية، ودورها المحوري في دعم أمن اليمن واستقراره، وقيادتها المسؤولة لتحالف دعم الشرعية، وحرصها المستمر على حماية المدنيين وخفض التصعيد، ومنع انزلاق المحافظات الشرقية نحو صراعات تخدم أجندات معادية.
وجددت الحكومة، في بيان بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، دعوتها المجلس الانتقالي الجنوبي إلى الانسحاب الفوري وغير المشروط من محافظتي حضرموت والمهرة، وتسليم المواقع والمعسكرات إلى قوات "درع الوطن" والسلطات المحلية، والالتزام بمرجعيات المرحلة الانتقالية، والكف عن أي أعمال عسكرية أو تصعيدية تهدد الأمن المحلي وتقوض جهود التهدئة.
وأكد البيان ترحيب الحكومة الكامل وتأييدها المطلق لقرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الدكتور رشاد محمد العليمي، وفي مقدمتها إعلان حالة الطوارئ في عموم أراضي الجمهورية، واتخاذ الإجراءات السيادية اللازمة لحماية الأمن، وصون وحدة الدولة وسيادتها، والحفاظ على مركزها القانوني في ظل التطورات الخطيرة في المحافظات الشرقية.
وأوضحت الحكومة أن إعلان حالة الطوارئ جاء استنادًا إلى الدستور ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وبناءً على توصيات مجلس الدفاع الوطني، باعتباره إجراءً دستوريًا مشروعًا تفرضه الضرورة الوطنية لمواجهة التمرد المسلح، وحماية السلم الأهلي، ومنع الانزلاق نحو الفوضى وتقويض مؤسسات الدولة.