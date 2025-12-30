الحكومة اليمنية تشيد بدور المملكة وتدعو الانتقالي للانسحاب من حضرموت والمهرة

وأكد البيان ترحيب الحكومة الكامل وتأييدها المطلق لقرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الدكتور رشاد محمد العليمي، وفي مقدمتها إعلان حالة الطوارئ في عموم أراضي الجمهورية، واتخاذ الإجراءات السيادية اللازمة لحماية الأمن، وصون وحدة الدولة وسيادتها، والحفاظ على مركزها القانوني في ظل التطورات الخطيرة في المحافظات الشرقية.