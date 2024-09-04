نمو سوق المكيفات في السعودية: من 2.3 إلى 3.1 مليار ريال بحلول 2029

يشهد سوق المكيفات في المملكة العربية السعودية نموًّا قويًّا؛ حيث بلغت قيمته مليارين و322 مليون ريال، ومن المتوقع أن يصل إلى 3 مليارات و118 مليون ريال بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.09%.