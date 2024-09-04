نمو سوق المكيفات في السعودية: من 2.3 إلى 3.1 مليار ريال بحلول 2029

يشهد سوق المكيفات في المملكة العربية السعودية نموًّا قويًّا؛ حيث بلغت قيمته مليارين و322 مليون ريال، ومن المتوقع أن يصل إلى 3 مليارات و118 مليون ريال بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.09%.
ويعود هذا النمو إلى الظروف المناخية والتوسع الحضري السريع، كما تدعم المشاريع الكبيرة وتطوير المناطق السكنية هذا التوسع، وتسعى الحكومة من خلال رؤية 2030 إلى تعزيز كفاءة الطاقة والاستدامة؛ حيث تشجع على استخدام أنظمة مكيفات الهواء ذات الكفاءة العالية عبر تدابير تنظيمية وحوافز.
ويتسم السوق بالتنافسية العالية بين الشركات المحلية والدولية؛ مما يحفز الابتكار ويقدم فرصًا وتحديات للشركات، وتتجه تفضيلات المستهلكين نحو الحلول البيئية الذكية؛ مما يدفع الشركات لتبني تقنيات مثل المبردات الصديقة للبيئة وأنظمة التحكم الذكية.