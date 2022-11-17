من خلال ورقتَيْ عمل.. "الحج" تشارك في الأسبوع العالمي لريادة الأعمال 2022

شاركت وزارة الحج والعمرة في فعاليات "الأسبوع العالميّ لريادة الأعمال 2022" التي أقيمت في الغرفة التِّجاريَّة بمكَّة المكرَّمة، بهدف نشر ثقافة ريادة الأعمال.
وقدمت الوزارة ورقتي عمل؛ الأولى بعنوان "الإبداع والابتكار في الحج والعمرة" التي ناقشت مفاهيم الإبداع والابتكار وأهميتهما، وأنواع الابتكار في القطاع، ودور وزارة الحج والعمرة في تعزيز ثقافة الإبداع والابتكار. أما الورقة الثانية فكانت بعنوان "تجربة ضيف الرحمن في الحج والعمرة الفرص والتحديات"، وناقشت دور الوزارة في تحسين تجربة ضيوف الرحمن، وأبرز التحديات والفرص لرواد الأعمال في قطاع الحج والعمرة.
وشاركت الوزارة متمثلةً في مركز ريادة الأعمال في المعرض المصاحب للفعالية، وذلك بتقديم عدد "5" مشاريع ريادية متخرجة من تحدّي الحج والعمرة بمرحلتيه "هاكاثون المبتكرين - منصة الابتكار المفتوح".
جاء ذلك انطلاقًا من دور وزارة الحج والعمرة في المساهمة بتحقيق رؤية المملكة 2030 نحو تحقيق تجربة متميزة للحاج والمعتمر في كافة مراحل رحلته الدينية؛ حيث أسست مركز ريادة الأعمال المتخصص في تعزيز ونشر ثقافة ريادة الأعمال بين أفراد المجتمع، وذلك من خلال ربط القطاع الخاص والمستثمرين المهتمين بمجالات خدمات الحج والعمرة برواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في منظومة الحج والعمرة، لخلق المزيد من المشاريع النوعية والريادية التي تساهم في تجويد الخدمات المقدمة والارتقاء بها عبر تقديم عدد من الفرص والبرامج التطويرية والفعاليات لرواد الأعمال، وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تطوير خدماتهم والتوسع في أنشطتهم ورفع كفاءتهم الاقتصادية.
يُذكر أن أهداف فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال تتمحور حول إبراز دور الجهات المشاركة في دعم مجال ريادة الأعمال والعمل الحر، وتعزيز ثقافة العمل الحر لدى الشباب والفتيات، وحثهم على تأسيس شركات ناشئة، وتوجيه الأنظار نحو أهمية ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن الاحتفاء بقصص النجاح المميزة لرواد ورائدات الأعمال المميزين.