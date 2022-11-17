من خلال ورقتَيْ عمل.. "الحج" تشارك في الأسبوع العالمي لريادة الأعمال 2022

جاء ذلك انطلاقًا من دور وزارة الحج والعمرة في المساهمة بتحقيق رؤية المملكة 2030 نحو تحقيق تجربة متميزة للحاج والمعتمر في كافة مراحل رحلته الدينية؛ حيث أسست مركز ريادة الأعمال المتخصص في تعزيز ونشر ثقافة ريادة الأعمال بين أفراد المجتمع، وذلك من خلال ربط القطاع الخاص والمستثمرين المهتمين بمجالات خدمات الحج والعمرة برواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في منظومة الحج والعمرة، لخلق المزيد من المشاريع النوعية والريادية التي تساهم في تجويد الخدمات المقدمة والارتقاء بها عبر تقديم عدد من الفرص والبرامج التطويرية والفعاليات لرواد الأعمال، وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تطوير خدماتهم والتوسع في أنشطتهم ورفع كفاءتهم الاقتصادية.