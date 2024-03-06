أمير منطقة الجوف يفتتح المؤتمر الدولي للإبل بـ"جامعة الجوف"

ويأتي هذا المؤتمر تزامنًا مع موافقة مجلس الوزراء على تسمية 2024م بعام الإبل؛ احتفاءً بالقيمة الثقافية الفريدة التي تمثّلها الإبل في حياة أبناء الجزيرة العربية، وتأصيل مكانتها الراسخة، وتعزيز حضورها محليًّا ودوليًّا، باعتبارها موروثًا ثقافيًّا أصيلًا، ومكونًا أساسيًّا في البناء الحضاري، وتوفير منصة علمية خلال هذا المؤتمر للباحثين والمتخصصين المحليين والدوليين؛ لتبادل المعرفة وتداول الخبرة، وعرض أهمية الإبل الشعبية، ومنتجاتها، واستخداماتها الطبية، وأبرز الصناعات المتفرعة عنها.