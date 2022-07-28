سفارة المملكة في كوريا الجنوبية تُصدر تنبيهًا بخصوص تحديث إجراءات السفر

وأشارت السفارة في تغريدتها إلى أن جمهورية كوريا الجنوبية قامت بتحديث إجراءات الدخول إليها، وأن على الراغبين في السفر، الدخول إلى موقع K-ETA عبر الرابط http://www.k-eta.go.kr، أو تحميل تطبيق K-ETA للهواتف الذكية، وتعبئة البيانات المطلوبة قبل صعود الطائرة بـ72 ساعة، ثم الدخول إلى موقع Q-CODE من خلال الرابط http://cov19ent.Kdca.go.kr، وتعبئة البيانات المطلوبة.