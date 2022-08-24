التقسيط غير المرخَّص.. فوضى ائتمانية تجلب الهم والأعباء المالية وإيقاف الخدمات

وقال إن المشكلة تكمن في نظام البيع بالتقسيط سابقًا، الذي تم إلغاؤه، وكان تحت إشراف وزارة التجارة، دون قراءة سجلات العملاء الائتمانية من نظام "سمة" ونظام التمويل تحت إشراف "ساما". فعندما يتقدم العملاء للمصارف وشركات التمويل يتم رفضهم لمنحهم التمويل من المصارف منعًا لزيادة الأعباء المالية عليهم؛ فيضطرون للذهاب لأشخاص غير مرخصين، ويمنحونهم مبالغ بضمان أوراق تجارية من شيكات أو سندات بنِسَب فائدة عالية، تتجاوز فائدة البنوك.