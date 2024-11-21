إطلاق أول "بودكاست" متخصص لتعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية

أطلقت جمعية المسؤولية المجتمعية، الأربعاء، أول "بودكاست" متخصص في مجال المسؤولية الاجتماعية، تحت عنوان "بودكاست مسؤولية"، بحضور عدد من المتخصصين والمهتمين في الإعلام والمسؤولية الاجتماعية.
جاء ذلك ضمن فعاليات ملتقى المسؤولية الاجتماعية الثاني، تحت شعار: "الإعلام واقع ومسؤولية"، وبمبادرة من الجمعية بالتعاون مع مجموعة MBC، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحوار الإعلامي حول قضايا المسؤولية الاجتماعية ودعم رؤية المملكة 2030.
ويعد الـ"بودكاست" منصة إعلامية مبتكرة تجمع الخبراء والمسؤولين من مختلف القطاعات؛ لاستكشاف أبعاد جديدة ومناقشة التحديات والحلول المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية.
ويهدف إلى نشر الوعي وتعزيز ثقافة العطاء والشراكة المجتمعية عبر حلقات حوارية غنية بالمعلومات والتجارب الملهمة.
وقال الرئيس التنفيذي للجمعية عبدالله المهنا: إن الجمعية تأسست عام 2019، بقرار من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وأضاف "المهنا"، أن إطلاق الـ"بودكاست" يأتي استكمالًا لدورها الريادي في نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية بالمملكة، إذ تُعدّ الجمعية الوحيدة التي تأسست خلال انطلاقة رؤية 2030، وساهمت منذ ذلك الحين في تحقيق الهدف الثالث للرؤية المرتبط بتعزيز التنمية المستدامة والمجتمعية.
يذكر أن "بودكاست المسؤولية المجتمعية"، سيكون متاحًا قريبًا عبر منصات الاستماع المختلفة، ليكون منبرًا يعكس التزام الجمعية بمواكبة التطورات الإعلامية، ويعزز دورها في بناء مجتمع واعٍ ومتكامل.
تابعوا البودكاست قريبًا واستمعوا إلى نقاشات مثمرة حول مستقبل المسؤولية الاجتماعية في المملكة.