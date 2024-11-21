إطلاق أول "بودكاست" متخصص لتعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية

وأضاف "المهنا"، أن إطلاق الـ"بودكاست" يأتي استكمالًا لدورها الريادي في نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية بالمملكة، إذ تُعدّ الجمعية الوحيدة التي تأسست خلال انطلاقة رؤية 2030، وساهمت منذ ذلك الحين في تحقيق الهدف الثالث للرؤية المرتبط بتعزيز التنمية المستدامة والمجتمعية.