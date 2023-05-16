هيئة كبار العلماء تُشيد بالحملة الأمنية لمكافحة المخدرات: حرب تستهدف الوطن في مقدراته ومكتسباته

ولا يفوتنا في هذا المقام، أن نشكر منسوبي الأجهزة المعنية في مكافحة المخدرات، وكل مَن يقدّم لها الدعم والمساندة؛ لما يقومون به من جهود عظيمة في مكافحة المخدرات ومروّجيها، والقبض على مستورديها، وضبط شحناتهم، وهذا العمل الذي يقوم به منسوبو هذه الأجهزة المباركة، هو مما تعظم به الأجور، وترتفع به الدرجات عند رب الأرض والسموات؛ لما له من الأثر العظيم البالغ في حماية أبناء المسلمين وبناتهم، ومقدرات البلاد ومكتسباتها، وتنفيذ توجيهات ولاة الأمر على أكمل الوجوه.