وفد علمي صيني يزور مكتبة الملك عبدالعزيز العامة

استضافت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض صباح يوم الأربعاء 20 أغسطس 2025م في فرع الخدمات وقاعات الاطلاع وفد برنامج: التبادلات العابرة بين الصين والدول العربية (camel- link ) والذي يتواجد في مدينة الرياض خلال الفترة من 18 الى 22 أغسطس 2025م
تأتي الزيارة تحت شعار : ( الخليج المتنوع : التنمية الصناعية والتمكين الثقافي والتعلمي ) .
وقد أقامت المكتبة ضمن برنامج الزيارة ملتقى: ( السعودية والصين ، آفاق ثقافية) حيث ناقش الملتقى عدة محاور في التبادل الثقافي بين المملكة العربية السعودية و جمهورية الصين الشعبية، وسبل تعزيز قنوات التواصل المعرفي والثقافي، كما صاحب الملتقى حلقات مناقشة بين الطلاب والطالبات من المهتمين من الجانبين السعودي والصيني في تبادل الخبرات والتجارب الأكاديمية والثقافية .
كما تضمن الملتقى جولة على فرع الخدمات وقاعات الاطلاع، والتعرف على قاعات القراءة ، وكيفية تقديم المادة الثقافية من الكتب والبحوث والدراسات والدوريات لزوار المكتبة من الباحثين والطلاب والقراء، كما تضمنت الجولة زيارة معرض المسكوكات النادرة وما يتضمنه من عملات عربية وإسلامية قديمة ونادرة تعود إلى العصور الإسلامية الأولى، فضلا عن نماذج من العملات الصادرة في المملكة العربية السعودية وبدايات التأسيس، كما زار الوفد معرض قلب الجزيرة العربية ، ومكتبات الأطفال واليافعة واطلع على عرض لأحدث إصدارات المكتبة المترجمة من وإلى اللغة الصينية .
مما يذكر أن مكتبة الملك عبدالعزيز العامة قد افتتحت قبل أكثر من سبع سنوات فرعا لها بجامعة بكين بجمهورية الصين الشعبية، ويعمل الفرع على تعزيز العلاقات الثقافية بين المملكة والصين، وتنشيط حركة الترجمة من العربية إلى الصينية وبالعكس، والعمل على نشر الإبداع الأدبي السعودي والصيني، بما يعزز من التفاعل الثقافي والمعرفي، ويعرف بالثقافة العربية والإسلامية لدى جمهور القراء والدارسين في الصين.