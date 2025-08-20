وفد علمي صيني يزور مكتبة الملك عبدالعزيز العامة

كما تضمن الملتقى جولة على فرع الخدمات وقاعات الاطلاع، والتعرف على قاعات القراءة ، وكيفية تقديم المادة الثقافية من الكتب والبحوث والدراسات والدوريات لزوار المكتبة من الباحثين والطلاب والقراء، كما تضمنت الجولة زيارة معرض المسكوكات النادرة وما يتضمنه من عملات عربية وإسلامية قديمة ونادرة تعود إلى العصور الإسلامية الأولى، فضلا عن نماذج من العملات الصادرة في المملكة العربية السعودية وبدايات التأسيس، كما زار الوفد معرض قلب الجزيرة العربية ، ومكتبات الأطفال واليافعة واطلع على عرض لأحدث إصدارات المكتبة المترجمة من وإلى اللغة الصينية .