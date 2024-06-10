"آركو" ترحب بقرار مجلس الأمن اعتماد المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار في غزة

أعرب أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر ، الدكتور صالح بن حمد التويجري، عن استبشار المنظمة العربية بالقرار، الذي ننتظر أن يؤدي إلى وقف لإزهاق الأرواح، وحقن للدماء البريئة، وإفساح المجال لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ومرورها حيث إن المحتاجين داخل القطاع ، الذي يعاني نسبة كبيرة من سكانه نقص المواد الغذائية والدوائية والماء الصالح للشرب، وهم محرومون من المأوى الآمن.
وتفصيلاً، أوضح "التويجري" في بيانٍ ورد لـ "سبق" أن وقف إطلاق النار، ننتظر أن يؤدي كذلك إلى إفساح المجال للبدء في عودة النازحين إلى مواطنهم الأصلية داخل القطاع، ورسم خطة لإعادة التأهيل للمنشآت المدنية والبنية الأساسية للمشروعات الخدمية، ونشر روح الأمن والاطمئنان في نفوس سكان قطاع غزة ومحيطها.
وفي ختام البيان ، ناشد "التويجري" المجتمع الدولي بكل مكوناته إلى تكثيف مساعداته الإنسانية العاجلة والتنموية لقطاع غزة، معربًا عن شكره وتقديره لكل من قدم العون لسكان القطاع منذ بدء عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ 07 أكتوبر 2023 الذي استمر على مدى 220 يومًا، راح ضحيته عشرات الآلاف من القتلى ومئات الآلاف من الجرحى ، وتشريد ما يربو على 2,5 مليون فلسطيني. وتدمير لمنشآت مدنية، ومنشآت خدمية، صحية وتعليمية، ومصادر الطاقة، ومشروعات المياه، وتلويث التربة، والحد من المنتجات الزراعية.