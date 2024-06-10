"آركو" ترحب بقرار مجلس الأمن اعتماد المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار في غزة

وفي ختام البيان ، ناشد "التويجري" المجتمع الدولي بكل مكوناته إلى تكثيف مساعداته الإنسانية العاجلة والتنموية لقطاع غزة، معربًا عن شكره وتقديره لكل من قدم العون لسكان القطاع منذ بدء عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ 07 أكتوبر 2023 الذي استمر على مدى 220 يومًا، راح ضحيته عشرات الآلاف من القتلى ومئات الآلاف من الجرحى ، وتشريد ما يربو على 2,5 مليون فلسطيني. وتدمير لمنشآت مدنية، ومنشآت خدمية، صحية وتعليمية، ومصادر الطاقة، ومشروعات المياه، وتلويث التربة، والحد من المنتجات الزراعية.