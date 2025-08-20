بيت الشاورما يشارك أطفال السرطان فرحتهم بمبادرة إنسانية في اليوم العالمي للعمل الإنساني

أطلقت شركة مطاعم بيت الشاورما مبادرة إنسانية بالتعاون مع جمعية سند لمرضى السرطان، تزامناً مع اليوم العالمي للعمل الإنساني، بهدف إدخال البهجة على نفوس الأطفال المصابين بالسرطان وتعزيز دور الشركة في خدمة المجتمع.
المبادرة شملت زيارة فريق من الشركة إلى مدينة الملك فهد الطبية بالرياض، حيث جرى الالتقاء بالأطفال وتوزيع هدايا خاصة ضمن برنامج وجبة الطفل الذي أطلقته الشركة ليكون أداة مستمرة لدعم المبادرات المجتمعية. وأكدت الشركة أن مشاركتها في مثل هذه المبادرات تأتي انسجاماً مع رؤيتها في ربط نجاحها التجاري برسالة اجتماعية أعمق، تقوم على الشراكة مع مؤسسات العمل الخيري، وتفعيل دور القطاع الخاص في التنمية الوطنية.
ويأتي هذا التحرك في إطار التزام بيت الشاورما المتواصل بمفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات، حيث نجحت على مدى سنوات في تقديم نماذج عملية تعكس قيمة العطاء، وتؤكد أن العلامات الوطنية يمكن أن تكون شريكاً فاعلاً في تمكين الفئات المستحقة ودعم المبادرات الإنسانية.