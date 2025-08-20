بيت الشاورما يشارك أطفال السرطان فرحتهم بمبادرة إنسانية في اليوم العالمي للعمل الإنساني

المبادرة شملت زيارة فريق من الشركة إلى مدينة الملك فهد الطبية بالرياض، حيث جرى الالتقاء بالأطفال وتوزيع هدايا خاصة ضمن برنامج وجبة الطفل الذي أطلقته الشركة ليكون أداة مستمرة لدعم المبادرات المجتمعية. وأكدت الشركة أن مشاركتها في مثل هذه المبادرات تأتي انسجاماً مع رؤيتها في ربط نجاحها التجاري برسالة اجتماعية أعمق، تقوم على الشراكة مع مؤسسات العمل الخيري، وتفعيل دور القطاع الخاص في التنمية الوطنية.