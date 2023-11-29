"السيف" يهنئ القيادة بمناسبة استضافة المملكة لمعرض إكسبو 2030

وقال الدكتور "السيف": إن استضافة المملكة لهذا المعرض النوعي في العالم، والذي يعد جسرًا ثقافيًا بين الدول المشاركة ومحطة أولى للتبادل الثقافي يترجم بوضوح حجم الإنجازات التي تحققت للمملكة خلال فترة قياسية، حيث شهدت المملكة اقتصادًا مزدهرًا وبيئة محفزة للصناعات والاستثمار في مختلف القطاعات ونموًا متسارعًا في مختلف المجالات، فأصبحت المملكة في مقدمة الركب العالمي تطويرًا ونموًا وتأثيرًا.