عشق أباد.. رئيس تركمانستان يستقبل الأمير فيصل بن فرحان

ونقل الوزير في بداية الاستقبال، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ، له، وتمنياتهما لتركمانستان حكومة وشعباً المزيد من التقدم ودوام الرقي والنماء.