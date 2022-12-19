عشق أباد.. رئيس تركمانستان يستقبل الأمير فيصل بن فرحان

استقبل الرئيس سيردار بيردي محمدوف، رئيس تركمانستان، في القصر الرئاسي بالعاصمة عشق أباد، اليوم، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى تركمانستان.
ونقل الوزير في بداية الاستقبال، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ، له، وتمنياتهما لتركمانستان حكومة وشعباً المزيد من التقدم ودوام الرقي والنماء.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، إلى جانب بحث آخر تطورات الأوضاع على الساحة الدولية.
عقب ذلك، صرح وزير الخارجية للإعلام التركمانستاني، حيث أشاد باللقاء الإيجابي الذي جمعه برئيس تركمانستان، وأن المملكة تربطها علاقة متميزة بتركمانستان، منوّهاً بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين والممتدة لنحو 30 عاماً.
وعبّر عن التقدير الكبير الذي تكنّه المملكة العربية السعودية لحكومة وشعب تركمانستان الشقيق، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الوطيدة، واستكشاف الفرص الجديدة في المجالات كافة، ونقلها إلى آفاقٍ أرحب وأوسع.
حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركمانستان سعيد بن عثمان بن سويعد، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.