"الأرصاد" يُصدر إنذارات بتقلبات جوية تشمل المدينة المنورة والرياض وتبوك

كما أصدر "الأرصاد" إنذارًا برتقاليًا لمنطقة المدينة المنورة، متوقعًا أمطارًا متوسطة على "المهد ووادي الفرع" مع رياح شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية وذلك حتى التاسعة مساءً.