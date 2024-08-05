"الأرصاد" يُصدر إنذارات بتقلبات جوية تشمل المدينة المنورة والرياض وتبوك

أصدر المركز الوطني للأرصاد خلال الساعة الماضية عددًا من الإنذارات بخصوص تقلبات جوية تشمل مناطق: المدينة المنورة والرياض وتبوك.
تفصيلًا، أصدر المركز الإنذار البرتقالي لمنطقة المدينة المنورة متوقعًا أمطارًا متوسطة على ينبع النخل مع رياح شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، وذلك لحالة تستمر حتى 9م.
كما أصدر الإنذار الأصفر لمنطقة الرياض بما يشمل "الدرعية والزلفى والعاصمة الرياض والغاط والمجمعة وثادق وحريملاء ورماح وشقراء، متوقعًا أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية "3-5" كم، حيث تستمر الحالة حتى الثامنة مساء اليوم.
وفي تنبيه ثالث، أصدر المركز الإنذار الأصفر لمنطقة الرياض بما يشمل "الدوادمي والرين والقويعية وعفيف" متوقعًا أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية "3-5" كم، إلى الساعة 9م.
كما أصدر "الأرصاد" إنذارًا برتقاليًا لمنطقة المدينة المنورة، متوقعًا أمطارًا متوسطة على "المهد ووادي الفرع" مع رياح شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية وذلك حتى التاسعة مساءً.
وصدر إنذار برتقالي لمنطقة تبوك يشمل أملج، متوقعًا أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية لـ 9 م.
وأصدر "الأرصاد" إنذارًا برتقاليًا لمنطقة المدينة المنورة يتعلق بمحافظة بدر، متوقعًا أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية وذلك من الساعة 14:00 حتى الساعة 21:00.
وصدر عن المركز إنذار أحمر لمنطقة المدينة المنورة يتعلق بينبع النخل، متوقعًا أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية وذلك من الساعة 13:00 حتى الساعة 21:00.