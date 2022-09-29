رئيس جمهورية الفلبين يستقبل وزير الخارجية

ونقل خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- له ولحكومة وشعب الفلبين الصديق، والتمنيات بدوام التوفيق والنجاح، فيما حمله تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

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