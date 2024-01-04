مجلة فوربس: محمد البطي يتصدر قائمة الرؤساء التنفيذيين في مجال التطوير العقاري لعام ٢٠٢٣م

كما كان هنالك ارتباط وثيق بين ما تسعى إليه الوطنية للإسكان وبين رؤية السعودية، حيث أن جميع مستهدفاتها تسهم بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات وبرامج الرؤية، والتي يأتي من ضمنها رفع نسبة التملك في المملكة إلى 70%، حيث تستهدف الشركة ضخ المزيد من المشاريع والضواحي العمرانية للوصل إلى 600 ألف وحدة سكنية بحلول 2030، وهذا المستهدف غير مسبوق في مجال التطوير العقاري.