مجلة فوربس: محمد البطي يتصدر قائمة الرؤساء التنفيذيين في مجال التطوير العقاري لعام ٢٠٢٣م

تصدر الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان NHC الأستاذ محمد البطي قائمة أفضل الرؤساء التنفيذيين لعام 2023 في الشرق الأوسط حسب تصنيف مجلة فوربس، واحتل المرتبة الاولى كأول سعودي في مجال التطوير العقاري
وحصل البطي على المرتبة 29 من أصل 100 قائدٍ تنفيذي، حيث يتمتع بقيادة ناجحة أثمرت في تعزيز مكانة الوطنية للإسكان لتتصدر كبرى شركات التطوير العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا بوقت قصير، وتعد الشركة الوطنية للإسكان أول شركة تهتم بالتحول الرقمي العقاري، حيث استطاعت بهذه المنهجية أن تقود التحوّل في القطاع العقاري.
وفي ظل قيادة البطي نجحت الوطنية للإسكان بابتكار نظام عيش مختلف وذلك عبر بناء مجتمعات عمرانية متكاملة تعطي الأولوية لجودة الحياة من خلال مساحات وافرة من المسطحات الخضراء ووسائل الراحة والرفاهية التي تليق بالمواطنين، فكان الهدف الأبرز من إنشاء وتطوير مشاريع كبرى بمختلف مناطق المملكة أن يجد الباحث عن السكن ما يتمناه في بيئة حيوية متكاملة.
كما كان هنالك ارتباط وثيق بين ما تسعى إليه الوطنية للإسكان وبين رؤية السعودية، حيث أن جميع مستهدفاتها تسهم بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات وبرامج الرؤية، والتي يأتي من ضمنها رفع نسبة التملك في المملكة إلى 70%، حيث تستهدف الشركة ضخ المزيد من المشاريع والضواحي العمرانية للوصل إلى 600 ألف وحدة سكنية بحلول 2030، وهذا المستهدف غير مسبوق في مجال التطوير العقاري.
الجدير بالذكر أن هذه القائمة بُنيت نظير ما يتمتع به جميع الرؤساء التنفيذيين المقيمين في الشرق الأوسط بسلطات ومسؤوليات أكبر من الرؤساء التنفيذيين في المناطق الأخرى حيث يترأسون شركات احتكارية أو ثنائية في العالم العربي ورائدة في السوق على مستوى العالم.