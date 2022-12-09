رئيس الوزراء العراقي: "قمة الرياض العربية الصينية" فرصة للتكامل السياسي والاقتصادي في المنطقة

وقال خلال كلمته في "قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية" التي عُقدت اليوم في الرياض: "إن هذه القمة تأتي ضمن فهم عميق للساحة الدولية لنتمكن من تبني سياسة خارجية متوازنة وتكاملية تخدم مصالح شعوبنا ودولنا وأمتنا، وتعزز الاستقرار والأمن والازدهار، وقد أثبتت السنوات القليلة الماضية والتحديات التي مرت على شعوبنا على الأصعدة السياسية والاقتصادية والصحية، أن الشراكة المسؤولة بين الشعوب والدول والتعاون البيني والنوايا الطيبة تمهد لحلول واقعية لمشاكل قديمة تركت لتتفاقم.