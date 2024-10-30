بـ"منظومة الطوارئ".. أمانة الطائف تحقق جائزة أفضل تطبيق جيومكاني لـ 2024م

ويسهم التطبيق في تعزيز المنظومة التقنية لمتابعة ورصد حالة النقاط الحرجة خلال أي حالة مطرية بشكل لحظي، وعمل صيانة لها، وهي منظومة للتنبيهات المسبقة للأمطار ورصد حالة النقاط الحرجة على الهواتف الذكية مبنية على المنصة الجيومكانية الوطنية، ويتيح اتخاذ تدابير احترازية مبكرة لاحتواء الأمطار والسيول من خلال إيجاد منظومة تقنية لمتابعة ورصد حالة النقاط الحرجة، من خلال الاعتماد على الحلول التقنية التي من شأنها وضع جميع فرق العمل الميدانية على أهبة الاستعداد لمباشرة النقاط الحرجة المرصودة على الفور، ويمكن متابعة عملها عبر غرفة الطوارئ المركزية بالإدارة العامة للطوارئ والكوارث بالأمانة.