أمّ لـ5 أبناء.. استئصال رحم مريضة بالطائف بعد اكتشاف اختراق المشيمة لجداره

وأوضح لـ"سبق" سراج الحميدان، متحدث صحة الطائف، أنه تم على الفور تشكيل فريق طبي من استشاريين أمراض النساء والولادة والمسالك البولية، وتم اتخاذ قرار إجراء جراحة دقيقة لاستئصال الرحم مع المشيمة بدون حدوث مضاعفات -ولله الحمد- حيث وُجِدت المشيمة مخترقة جدار الرحم تمامًا وملتصقة بالمثانة، وتم استئصال الرحم بأمان، وتم إعطاء المريضة عشرة أكياس من الدم ومشتقاته، وغادرت المريضة المستشفى في اليوم الخامس من العملية بحالة ممتازة ولله الحمد.