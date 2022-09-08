أمّ لـ5 أبناء.. استئصال رحم مريضة بالطائف بعد اكتشاف اختراق المشيمة لجداره

حضرت مريضة تبلغ من العمر 42 عامًا، وأمّ لخمسة أبناء، وكانت حاملًا في الأسبوع الأخير من الشهر الثامن، ولديها ثلاث عمليات قيصرية سابقة، وأظهرت الموجات فوق الصوتية وجود المشيمة أسفل الرحم والتصاقها بجدار الرحم تمامًا، مما يستحيل خروجها.
وأوضح لـ"سبق" سراج الحميدان، متحدث صحة الطائف، أنه تم على الفور تشكيل فريق طبي من استشاريين أمراض النساء والولادة والمسالك البولية، وتم اتخاذ قرار إجراء جراحة دقيقة لاستئصال الرحم مع المشيمة بدون حدوث مضاعفات -ولله الحمد- حيث وُجِدت المشيمة مخترقة جدار الرحم تمامًا وملتصقة بالمثانة، وتم استئصال الرحم بأمان، وتم إعطاء المريضة عشرة أكياس من الدم ومشتقاته، وغادرت المريضة المستشفى في اليوم الخامس من العملية بحالة ممتازة ولله الحمد.
وأشار "الحميدان" إلى أن إجراء الجراحة لحالات المشيمة الملتصقة يعتبر من أصعب الجراحات في مجال أمراض النساء والتوليد، ويعتبر برج النساء والولادة بمجمع الملك فيصل الطبي أحد المراكز المتخصصة في هذه الجراحات الدقيقة.