ضربات أمنية متزامنة تُسقط مهرّبين ومروّجين في 5 مناطق وتضبط كميات متنوعة من المخدرات

وتدعو الجهات الأمنية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة مرتبطة بتهريب أو ترويج المخدرات، عبر الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، والمنطقة الشرقية، و(999) و(994) في بقية المناطق، أو من خلال رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو البريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa، وأكدت أن جميع البلاغات ستُعامل بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.