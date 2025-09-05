ضربات أمنية متزامنة تُسقط مهرّبين ومروّجين في 5 مناطق وتضبط كميات متنوعة من المخدرات

في إطار الجهود الأمنية المتواصلة للتصدي لجرائم تهريب وترويج المخدرات، نفّذت الجهات المختصة عددًا من العمليات النوعية في عدة مناطق، أسفرت عن ضبط مروّجين وكميات كبيرة من المواد المخدرة.
ففي منطقة الجوف، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين لترويجهما مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين.
وفي المنطقة الشرقية، تم القبض على (3) مقيمين من الجنسية الباكستانية بعد تورطهم في ترويج (2.8) كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).
كما أوقفت مكافحة المخدرات في منطقة الباحة مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، بعد ثبوت ترويجه مادة الإمفيتامين.
وفي منطقة جازان، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر تهريب (165,000) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، كما ضبطت مخالفَين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بحوزتهما (200) كيلوجرام من نبات القات المخدر.
وقد استُكملت الإجراءات النظامية بحق جميع المقبوض عليهم، وأُحيلوا إلى النيابة العامة، فيما سُلّمت المضبوطات إلى الجهات المختصة.
وتدعو الجهات الأمنية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة مرتبطة بتهريب أو ترويج المخدرات، عبر الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، والمنطقة الشرقية، و(999) و(994) في بقية المناطق، أو من خلال رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو البريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa، وأكدت أن جميع البلاغات ستُعامل بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.