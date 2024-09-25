إحباط ترويج وتهريب 139.935 قرصًا محظورًا في عسير و200 كجم قات بجازان

نفذت الجهات الأمنية عمليتين في منطقتي عسير وجازان، أسفرتا عن منع ترويج 139.935 قرصًا محظورًا، وإحباط تهريب 200 كجم من القات.
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين من الجنسية اليمنية بمنطقة عسير لترويجهما (139.935) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
وأحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (200) كيلوجرام من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.