زوار جناح هيئة تطوير محمية الملك سلمان في معرض الصقور يستمتعون بـ"الواقع الافتراضي"

وتُعد تقنية الواقع الافتراضي أو ما تسمى "تقنية vr" من أهم تقنيات العصر الحديث وهي تجربة العيش في واقع يكون موجودًا في مكان ما ولكن ليس بالضرورة أن يكون متاحًا الوصول له لسبب أو لآخر وهو واقع مبني باستخدام أجهزة تقنية ومعالج حاسوبيًّا، والذي يسمح لك بتجربته ضمن عالم ثلاثي الأبعاد أقرب ما يكون للواقع.