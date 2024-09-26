إتقان العقارية تكمل جاهزيتها لطرح المزاد العلني الإلكتروني لبيع مجمع الوسط التجاري الثاني

تحت شعار "استثمار مستدام".. أعلنت شركة إتقان العقارية رائدة التسويق العقاري بالمملكة، اكتمال كافة التجهيزات لانطلاق مزاد "مجمع الوسط التجاري الثاني" الإلكتروني عبر منصة الدال للمزادات الإلكترونية، مع إمكانية البيع قبل المزاد؛ حيث يبدأ المزاد يوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024م، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، ويختتم في تمام الساعة الرابعة مساءً يوم الـخميس 3 أكتوبر 2024م، والذي يمثل خيارات استثمارية متنوعة بقلب العاصمة الرياض.
وفي التفاصيل: يقع المجمع في قلب المنطقة الصناعية الأولى بمدينة الرياض، على تقاطع استراتيجي بين طريق الخرج وشارع العنوز "الحلة" جنوب دوار الخرج؛ مما يجعله في موقع حيوي يخدم العديد من الأنشطة التجارية والخدمية. يمتدّ المجمع على مساحة إجمالية قدرها 56.851م² بمسطحات بناء تبلغ 43,390م²، ومساحات تأجيري تصل إلى 37.990م²؛ مما يوفر بيئة متنوعة ومتكاملة.
كما يتكون المشروع من 11 مبنى رئيسيًّا مستقلًّا؛ حيث تطلّ 8 منها مباشرة على الطرق الرئيسية، 9 صالات بميزانين بارتفاع 9 أمتار بمساحات تتراوح ما بين 253م2 إلى 884م2 بإطلالات استراتيجية على طريق الخرج، وشارع العنوز "الحلة"، بالإضافة إلى صالتين خلفيتين، و211 معرضًا، و220 مكتبًا، و69 شقة، ومحطة بنزين فئة "ج" بمساحة1626 م²، و3 مواقع مخصصة للصرافات الآلية، وكشكين للقهوة، وبرج اتصالات لتعزيز الاتصال، ومواقف سيارات تتسع لأكثر من 450 موقفًا.
من ناحيته أوضح سعادة رئيس مجلس إدارة شركة إتقان الأستاذ عبدالعزيز بن فهد الرشيد، أن مزاد مجمع الوسط التجاري الثاني يعتبر وجهة خدمية متكاملة مستوحاة من التطور المتسارع في المرافق والخدمات بالمملكة ترتقي بتجربة التسوق والأعمال، مشيرًا إلى أنها أتت بعد دراسة دقيقة للمشهد الاستثماري وتحليل متعمق لاحتياجات السوق العقاري في المنطقة.
وبيّن "الرشيد" أن المجمع بتصميمه المبتكر والحديث الذي يوفر مساحات رحبة ومرنة يلبّي احتياجات السوق، ومدعوم بخدمات متكاملة مثل مواقف السيارات والوحدات التجارية الإدارية والمكتبية؛ مما يكسبه مفهومًا جديدًا للمجمعات التجارية؛ حيث تلتقي الحداثة بالتنظيم الدقيق لتقديم تجربة شاملة ومتخصصة، تجمع بين الراحة والعملية لرفع معايير التميز في الخدمات.
وأهاب رئيس مجلس إدارة شركة "إتقان العقارية" بالمطورين والمستثمرين والمواطنين الراغبين في الشراء والمزايدة في مزاد مجمع الوسط التجاري الثاني الإلكتروني، المبادرة بتطبيق كل الشروط المدرجة في حسابات الشركة الرسمية قبل بدء المزاد، كما دعت عملاءها للتواصل والاستفسار عن المنتجات العقارية عبر الموقع الإلكتروني للشركة وحساباتها بالتواصل الاجتماعي، أو بالاتصال على الأرقام التالية: 0550095000 /0539962000"