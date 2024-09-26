إتقان العقارية تكمل جاهزيتها لطرح المزاد العلني الإلكتروني لبيع مجمع الوسط التجاري الثاني

كما يتكون المشروع من 11 مبنى رئيسيًّا مستقلًّا؛ حيث تطلّ 8 منها مباشرة على الطرق الرئيسية، 9 صالات بميزانين بارتفاع 9 أمتار بمساحات تتراوح ما بين 253م2 إلى 884م2 بإطلالات استراتيجية على طريق الخرج، وشارع العنوز "الحلة"، بالإضافة إلى صالتين خلفيتين، و211 معرضًا، و220 مكتبًا، و69 شقة، ومحطة بنزين فئة "ج" بمساحة1626 م²، و3 مواقع مخصصة للصرافات الآلية، وكشكين للقهوة، وبرج اتصالات لتعزيز الاتصال، ومواقف سيارات تتسع لأكثر من 450 موقفًا.