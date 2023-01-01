"اعتدال" و"تليجرام" يزيلان أكثر من 15 مليون محتوى متطرف ويغلقان قرابة 7 آلاف قناة

نجحت الشراكة بين اعتدال ومنصة تليجرام في إزالة أكثر من 15 مليون محتوى متطرف، وإغلاق قرابة 7 آلاف قناة متطرفة خلال عام 2022، كانت تُستخدم لبث الدعاية المتطرفة لكل من التنظيمات الإرهابية (هيئة تحرير الشام – داعش – القاعدة).