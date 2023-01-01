"اعتدال" و"تليجرام" يزيلان أكثر من 15 مليون محتوى متطرف ويغلقان قرابة 7 آلاف قناة

نجحت الشراكة بين اعتدال ومنصة تليجرام في إزالة أكثر من 15 مليون محتوى متطرف، وإغلاق قرابة 7 آلاف قناة متطرفة خلال عام 2022، كانت تُستخدم لبث الدعاية المتطرفة لكل من التنظيمات الإرهابية (هيئة تحرير الشام – داعش – القاعدة).
وأوضح حساب اعتدال أنه خلال الفترة من 11 فبراير 2022 إلى ديسمبر 2022، تمكنت الشراكة بين الجانبين في إزالة 15.021.951 محتوى وإغلاق 6.824 بين ملفات بي دي إف ومقاطع فيديو وتسجيلات صوتية.
وأكد أن المحتوى المتطرف الذي تمت إزالته عبارة عن 7.645.650 محتوى و1.676 قناة تخص هيئة تحرير الشام، و5.458.027 محتوى و4359 قناة لداعش، و1.918.274 محتوى و789 قناة للقاعدة.