"الجلاجل" يشارك في اجتماع عاجل لمناقشة الأوضاع الصحية في السودان

وأوضح في كلمة ألقاها في الاجتماع الذي عُقِد عبر الاتصال المرئي، برئاسة وزير الصحة الجزائري رئيس الدورة الـ58 لمجلس وزراء الصحة العرب سائحي عبدالحق، أن الاجتماع العاجل يأتي تأكيدًا على مبدأ الأخوّة العربية، واستشعارًا لما يعانيه النظام الصحي في جمهورية السودان الشقيقة جراء توقف خدمات معظم المستشفيات في ولاية الخرطوم، وصعوبة وصول الكوادر الطبية إلى مقار عملهم، وعدم تمكنهم من أداء مهامهم الأساسية.