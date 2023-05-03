"الجلاجل" يشارك في اجتماع عاجل لمناقشة الأوضاع الصحية في السودان

شارك وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، أمس، في اجتماع الدورة غير العادية لمجلس وزراء الصحة العرب؛ لمناقشة تطورات الوضع الطبي في السودان.
وأوضح في كلمة ألقاها في الاجتماع الذي عُقِد عبر الاتصال المرئي، برئاسة وزير الصحة الجزائري رئيس الدورة الـ58 لمجلس وزراء الصحة العرب سائحي عبدالحق، أن الاجتماع العاجل يأتي تأكيدًا على مبدأ الأخوّة العربية، واستشعارًا لما يعانيه النظام الصحي في جمهورية السودان الشقيقة جراء توقف خدمات معظم المستشفيات في ولاية الخرطوم، وصعوبة وصول الكوادر الطبية إلى مقار عملهم، وعدم تمكنهم من أداء مهامهم الأساسية.
وأشار "الجلاجل" إلى أن نفاد مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية، وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر، وتوقف إمدادات الأكسجين الطبي، قد يؤدي إلى كارثة طبية، مقدمًا شكره للأمانة العامة والوزراء على استجابتهم السريعة لعقد هذا الاجتماع الطارئ.
وذكر أن ما قامت به المملكة من عمليات إجلاء نوعية لأكثر من 5200 شخص ينتمون إلى 100 جنسية حول العالم، ما هو إلا استمرار للجهود التي تُبذل وبتوجيهاتٍ من القيادة، حيث تم إجلاء مواطنين سعوديين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان إلى المملكة، وتوفير جميع الاحتياجات الصحية لهم أثناء عمليات الإجلاء.
وأكد أن المملكة تعمل من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، على تقييم الاحتياج الإنساني ودراسة آلية الوصول والتنسيق مع المنظمات والوزارات المعنية في السودان، لتذليل الصعاب وضمان وصول المساعدات للمستفيدين.