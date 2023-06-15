"بيئة العرضيات" تضبط 12 مخالفة بسوق المعقص الشعبي وتصادر 2 طن من الخضار والفواكه

نجحت الفرق الرقابية التابعة لقسم الأسواق والمسالخ بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعرضيات بالتعاون مع الجهات الأمنية من ضبط 12 مخالفة بينها عمالة غير نظامية ومخالفة للأنظمة والتعليمات أثناء التفتيش على البسطات والعمالة بسوق الخميس الشعبي بالمعقص.
وتفصيلاً، أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعرضيات أحمد بن محمد الفقيه أنه تم مصادرة 2 طن من الخضار والفواكه، وجرى تسليمها إلى الجمعية الخيرية بنمرة لتسليمها إلى الأسر الأكثر حاجة.
ومن جهته، أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف أن الفرع يحرص مع الجهات ذات العلاقة على تنفيذ وتطبيق التشريعات والالتزام بالأنظمة والاشتراطات الصحية والفنية والتعليمات التي تهدف إلى ضمان وصول غذاء آمن وصحي للمستهلك.
وأكد "الخليف" أن السوق المركزي للخضار والفواكه يخضع لجولات رقابية مكثفة بمشاركة اللجنة التنفيذية لسوق الخضار والفواكه والمكونة من عدة جهات حكومية من أجل تحسين المشهد الحضري ومنع الظواهر السلبية والباعة الجائلين وإزالة البسطات العشوائية.
وناشد "الخليف" جميع المواطنين والمقيمين ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مخالفة أو بضائع فاسدة أو مخالفات عمالية. وقال: إن لجنة تنظيم وتوطين الأسواق تعمل على إعادة ضبط الأسعار ومنع العمالة المخالفة، مؤكداً على استمرار أعمال الرقابة على الحراجات لمنع ظاهرة ممارسة بيع العمالة.