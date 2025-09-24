محافظ "منشآت" يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني الـ 95

وأضاف محافظ منشآت: "إن اليوم الوطني ليس مجرد ذكرى، بل هو مناسبة نستحضر فيها قيم الولاء والانتماء، ونجدد العزم لمواصلة العمل في ظل رؤية السعوية 2030 بقيادة سمو ولي العهد – حفظه الله – الذي جعل من دعم وتمكين الشباب ورواد الأعمال محوراً أساسياً في مسيرة التنمية، ونحن في "منشآت" ماضون في أداء رسالتنا لتعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع مساهمتها في الاقتصاد الوطني، لتكون شريكاً فاعلاً في مسيرة الوطن نحو المستقبل."