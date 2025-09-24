محافظ "منشآت" يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني الـ 95

رفع محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" الأستاذ سامي بن إبراهيم الحسيني، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، وإلى الشعب السعودي الكريم، بمناسبة حلول اليوم الوطني الـ95 للمملكة العربية السعودية.
وأكد الحسيني أن هذه المناسبة الوطنية الغالية تجسد معاني الفخر والاعتزاز بمسيرة التوحيد والبناء التي أرسى دعائمها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه-، وتواصلت من بعده عبر ملوك هذه البلاد المباركة، حتى العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، حيث تشهد المملكة نهضة غير مسبوقة في مختلف المجالات، وتعاظماً في حضورها ومكانتها بين دول العالم.
وأضاف محافظ منشآت: "إن اليوم الوطني ليس مجرد ذكرى، بل هو مناسبة نستحضر فيها قيم الولاء والانتماء، ونجدد العزم لمواصلة العمل في ظل رؤية السعوية 2030 بقيادة سمو ولي العهد – حفظه الله – الذي جعل من دعم وتمكين الشباب ورواد الأعمال محوراً أساسياً في مسيرة التنمية، ونحن في "منشآت" ماضون في أداء رسالتنا لتعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع مساهمتها في الاقتصاد الوطني، لتكون شريكاً فاعلاً في مسيرة الوطن نحو المستقبل."
واختتم الحسيني تصريحه بالدعاء إلى الله عز وجل أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها، وأن يديم على الوطن الغالي نعمة الأمن والأمان، ويزيده رفعةً وتمكيناً وازدهاراً.