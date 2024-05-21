عن الفوز بـ 27 جائزة في "آيسف".. "آل شرمة": نتيجة طبيعية للتخطيط العلمي ومتابعة قيادتنا الحكيمة

وفي مقاله "مواهب سعودية شابة.. تلفت أنظار العالم" بصحيفة "المدينة"، يقول "آل شرمة": أثمرت الجهود المتواصلة التي تبذلها القيادة الكريمة لتطوير المنظومة التعليمية في تحقيق نجاحات جديدة تضاف إلى سلسلة طويلة من الإنجازات التي حققتها بلادنا خلال الفترة الماضية، مما أدى إلى رفع اسمها عاليًا في المحافل الدولية، حيث تناقلت وسائل الإعلام العالمية خلال الأيام الماضية النتائج الباهرة التي حقّقها وفد المملكة المشارك في المعرض الدولي للعلوم والهندسة "آيسف 2024"؛ الذي أُقيم في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة، خلال الفترة من 10 - 18 مايو الجاري.. ولفت أبطالنا الأنظار بحصولهم على 27 من الجوائز الكبرى والخاصة، وبما أثبتوه من جدارة وكفاءة قادتهم لتحقيق هذا الكم الكبير من الجوائز في مجالات الطب الحيوي والعلوم الصحية، نُظم البرمجيات، الهندسة البيئية، الأحياء الخلوية والجزيئية، الكيمياء، علوم النبات، الطاقة، علوم الأرض والبيئة الهندسة الطبية والحيوية، الطب الحيوي والعلوم الصحية، ليعيش الشعب السعودي ليلة خالدة امتلأت بمشاعر الفخر والاعتزاز؛ بما سطّره أبناؤه من نجاحات ستتجلى نتائجها في المستقبل القريب بإذن الله، لتنتج لنا عقولًا نيرة وكفاءات قادرة على قيادة هذا الوطن الشامخ إلى منصات المجد".