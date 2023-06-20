شركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة AACC تحصل على قدرات جديدة لإصلاح معدات هبوط الطائرات العمودية

تقدم شركة AACC مجموعة واسعة من الخدمات دعم الطائرات المقاتلة، وطائرات نقل الركاب، وطائرات التدريب، وطائرات المهام الخاصة، كما تمتلك الشركة خبرة واسعة في إصلاح طرازات مختلفة ومتنوعة من الطائرات، مثل: الطائرات من طراز إف 15 (F15) وتايفون (Typhoon) وسي-130 (C-130)، مما ساعدها في بناء سمعة ممتازة جعلت منها كيانًا ذو خبرة وجديرة بالثقة في هذا المجال.