شركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة AACC تحصل على قدرات جديدة لإصلاح معدات هبوط الطائرات العمودية

• شركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة (AACC) تستعد لطرح خدمات إصلاح معدات هبوط الطائرات من طراز سوبر بوما (Super Puma) وكوغار (Cougar)، مما سيعزز مكانتها في توفير خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة للطائرات العسكرية والمدنية الجديرة بالثقة.
• تتوافق الخدمات الجديدة التي ستطرحها الشركة مع التزام شركةSAMI بتحقيق الأهداف الرئيسة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 من خلال دعم توطين أنظمة الطيران.
تعتزم شركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة -إحدى الشركات السعودية الرائدة في الصيانة ولإصلاح والعمرة العسكرية التابعة لشركة SAMI، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة- بطرح منتجات وخدمات متطورة جديدة؛ لإصلاح معدات هبوط الطائرات من طراز سوبر بوما (Super Puma) وكوغار (Cougar) في مطار لوبورجيه بالعاصمة الفرنسية باريس.
ونجحت شركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة (AACC) التي يقع مقرها في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية المتخصصة في مجال توفير خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة للطائرات، التي تركز على إصلاح مكونات الطائرات، وتتوافق الخدمات الجديدة التي تطرحها في إصلاح معدات الهبوط مع التزام شركة AACC بدعم معدات الطائرات العمودية للقوات السعودية وتحقيق الأهداف الرئيسة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، وذلك عبر بناء قدرات محلية في تقديم خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة.
ومن جانبه، عقَّب الرئيس التنفيذي لشركة AACC المهندس مازن جوهر على هذه التطورات الأخيرة قائلًا: «إن هذه الخطوة تقدم مثالًا آخر على دعم شركة عبر إقامة شراكات استراتيجية مع شركات دفاعية عالمية رائدة مثل: شركة سفران»، وعبّر المهندس مازن: «ستتمكن الشركة من خلال هذا التعاون من توفير مسارات وظيفية استثنائية للمهندسين السعوديين عبر بناء قدرات محلية في مجالات أنظمة الطيران».
تقدم شركة AACC مجموعة واسعة من الخدمات دعم الطائرات المقاتلة، وطائرات نقل الركاب، وطائرات التدريب، وطائرات المهام الخاصة، كما تمتلك الشركة خبرة واسعة في إصلاح طرازات مختلفة ومتنوعة من الطائرات، مثل: الطائرات من طراز إف 15 (F15) وتايفون (Typhoon) وسي-130 (C-130)، مما ساعدها في بناء سمعة ممتازة جعلت منها كيانًا ذو خبرة وجديرة بالثقة في هذا المجال.
وتسعى شركة AACC إلى توسيع قدراتها وترسيخ مكانتها باعتبارها شريكًا موثوقًا به، وبصفتها مركز إصلاح مدعوم من شركة سفران لأنظمة الهبوط (Safran Landing Systems)، وهي شركة رائدة عالميًا في مجال صناعة أنظمة هبوط الطائرات وخدمات إصلاح معدات الهبوط سيُثري قائمة الخدمات المقدمة من الشركة، التي تقدم حاليًا خدمات متنوعة تشمل خدمات إصلاح معدات هبوط الطائرات من طراز إف 15 (F15) وسي-130 (C-130).
وتعقيبًا على هذه الخطوة، قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة سفران لأنظمة الهبوط (Safran Landing Systems)، السيد برونو تشياريلي: «نشعر ببالغ الرضا عن هذه الشراكة التي بدأت تؤتي ثمارها.
حيث إن تقديم أعلى معايير التدريب الفني والدعم لعملائها أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لشركة سفران، ونأخذ بعين الاعتبار ثقة عملائنا بكفاءة أنظمتنا وقدراتها التشغيلية.
وبناءً على ذلك، فإن شركة AACC هي الشريك الرئيس الذي سيسمح لنا بمشاركة خبرتنا ومعرفتنا في مجال خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة العسكرية على النحو الذي يخدم مشغلينا في الخليج العربي، حيث تدريب المهندسين السعوديين واعتماد منشأة الصيانة والإصلاح والعمرة بمدينة جدة بمثابة خطوتين حاسمتين ستسهمان في تحقيقنا هذا مستهدفات المملكة بحلول 2030».
كما أرسلت شركة AACC فريقًا من الفنيين والمهندسين لتلقي تدريب متخصص من قبل شركة سفران لأنظمة الهبوط (Safran Landing Systems) في فرنسا.
ويضمن هذا التدريب أعلى معايير الجودة والخبرة الفنية في خدمات الإصلاح لتحقيق التميز تعزيزًا لجهود الكوادر السعودية في إنشاء منشأة لإصلاح معدات الهبوط.