بدء تسجيل 54,052 قطعة عقارية في عددٍ من المحافظات بمناطق الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية

ويشمل التسجيل الأحياء التالية في مكة المكرمة: أجزاء من حي الخالدية، وجزء من حي الرصيفة، وجزء من حي السلامة، وحي العقبة، وجزء من حي الحمراء، وجزء من حي بدر، وجزء من حي العسيلة، وجزء من حي المقام، وجزء من حي بطحاء قريش، وجزء من حي النزهة، وحي الشهداء، وحي الزاهر، وجزء من حي الضيافة، وجزء من حي الحطيم، وجزء من حي معاد، وجزء من حي جرهم الجنوبي، وأجزاء من حي المسفلة، وأجزاء من حي التقوى، وحي المحمدية، وجزء من حي البيعة، وجزء من حي الروابي، وحي المرسلات، وجزء من حي الجامعة، وجزء من حي السنابل، وجزء من حي العزيزية، وأجزاء من حي العدل، وجزء من حي الخنساء، وجزء من حي المعابدة، وجزء من حي الروضة، وجزء من حي الأندلس، وجزء من حي ريع ذاخر، ومخطط تقسيم أرض عبدالله علي أحمد الهيج، ومخطط البوابة رقم 11، ومخطط جوهرة العسيلة، ومخطط تقسيم أرض المطلق والجفري (شارع الحج)، ومخطط البوقري، ومخطط قمة مكة، ومخطط امتداد ريع بخش 2، إضافةً إلى مخطط الحجيلي بعسفان بمحافظة الجموم.