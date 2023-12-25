بعد جولات اتسمت بالتنافس.. أبناء عسير يتفوقون على نجران في "فرسان التعليم"

بعد جولات اتسمت بالتنافس الشديد، تمكَّن فرسان عسير من التفوق على فرسان نجران بنتيجة 70 ـ 53 نقطة، ضمن منافسات برنامج "فرسان التعليم" في موسمه الثاني، الذي يقام في العاصمة الرياض.
تنافس الفريقان في أربع فقرات رئيسية "القدية، نيوم، العلا وروح السعودية"، وجميعها مستلهمة من الهوية الوطنية السعودية، وتهدف إلى إبراز القيم الوطنية، والمعالم التاريخية، والمشاريع المستقبلية في السعودية.
ولم يكن التنافس بين الفريقين سهلاً؛ إذ أخذ طابع الندية والإثارة منذ الدقيقة الأولى، ولم يحسم إلا في الجولات الأخيرة. وبالرغم من أن التنافس كان على أشده إلا أن أداء فرسان نجران لم يكن على ما يرام في إحدى الجولات، وخرجوا دون نقاط؛ لتكون المرة الأولى في البرنامج التي يحصل فيها فريق على "صفر" في إحدى الجولات.
وضم فرسان عسير الطلاب (منار آل جازع، طلال القحطاني، شيخة الشهراني ورامي آل قطامي)، الذين تنوعت هواياتهم بين الكتابة والتأليف والتصميم، فيما ضم فريق فرسان نجران الطلاب (نورا الوادعي، حسين المكرمي، حنين آل سعد وحسين آل عباس)، وتنوعت هواياتهم بين الرسم وممارسة كرة القدم والسباحة.
ويتم عرض برنامج المسابقات التلفزيوني (فرسان التعليم) على قنوات عين التعليمية بشكل أسبوعي مساء الاثنين والأربعاء من كل أسبوع؛ لإثراء الجوانب المعرفية والتعليمية والثقافية الوطنية للطلاب والطالبات.
وبدأت المنافسة بمرحلة القدية، وفيها تبارى الفريقان متسلحين بالثقافة العالية، والمعلومات الثقافية الغزيرة، ونجح فرسان عسير في الإجابة عن أسئلة تناولت سبب حرب البسوس (مقتل ناقة)، وأول مغامر سعودي تسلق قمة إيفرست (فاروق الزمان)، وآخر غزوات النبي محمد صلى الله عليه وسلم (تبوك). ولم يتمكن فرسان نجران من الإجابة عن أسئلة تناولت عدد عضلات الإنسان المستخدمة أثناء الحديث (44 عضلة)، وكم مرة ذكرت كلمة رمضان في القرآن الكريم (مرة واحدة)، وانتهت الجولة بتقدم عسير 12 نقطة، مقابل 9 نقاط لفرسان نجران.
وتراجع فرسان نجران في جولة القدية، وحفزهم على مزيد من التركيز في جولة نيوم، وفيها تنافس الفريقان في الإجابة عن الأسئلة الثمانية، وأجاد فرسان نجران استغلال الصلاحيات الممنوحة لهم بـ"سحب السؤال"، فيما لم يحسن فرسان عسير استخدام صلاحية "تغيير السؤال"، وتواصلت أسئلة المرحلة بين تفوق وإخفاق، إلى أن انتهت بتقدم فرسان نجران 18 نقطة مقابل 12 نقطة لفرسان عسير.
وكشرت مرحلة العلا عن أنيابها لفرسان نجران، الذين أنهوها دون الحصول على أي درجة، مقابل 20 درجة حصل عليها فرسان عسير، الذين نجحوا في الإجابة عن أسئلة تناولت أسماء أعضاء مجموعة العشرين الاقتصادية، والصحابة المبشرين بالجنة، وأسماء العصور الأدبية، فيما لم يجب فرسان نجران عن سؤال حول كان وأخواتها.
وجاءت مرحلة "روح السعودية" بنتائج متساوية عندما استطاع فريق فرسان عسير التعرف على الصورتين غير المكتملتين (ذا ريج، وجبل القارة في الأحساء)، والأمر نفسه بالنسبة لفرسان نجران (برج المياه في الخبر، وقصر شبرا)، وحصد كل فريق الدرجة الكاملة؛ لتنتهي المنافسة بتقدم فرسان عسير على فرسان نجران.
ويشارك في البرنامج 64 طالبًا وطالبة، سيتم تقسيمهم إلى 16 فريقا، يمثلون 16 إدارة تعليمية من مناطق السعودية.
وتقام المسابقة بنظام خروج المغلوب، ضمن منافسات وتحديات عبر 15 حلقة تلفزيونية، ويحصل الفائزون على جوائز مالية وعينية قيمة في نهاية البرنامج.