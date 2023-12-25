بعد جولات اتسمت بالتنافس.. أبناء عسير يتفوقون على نجران في "فرسان التعليم"

ولم يكن التنافس بين الفريقين سهلاً؛ إذ أخذ طابع الندية والإثارة منذ الدقيقة الأولى، ولم يحسم إلا في الجولات الأخيرة. وبالرغم من أن التنافس كان على أشده إلا أن أداء فرسان نجران لم يكن على ما يرام في إحدى الجولات، وخرجوا دون نقاط؛ لتكون المرة الأولى في البرنامج التي يحصل فيها فريق على "صفر" في إحدى الجولات.