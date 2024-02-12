"أنتج".. أولى المبادرات المرتقبة للمنتدى السعودي للإعلام في نسخته الثالثة

وتمر المبادرة بمراحل تبدأ من مرحلة التسجيل والتأهيل عبر المنصة الإلكترونية التي توضح معايير القبول، بعدها تنظم ورش عمل تعريفية حول المسارات المتاحة للمشاركة، يتبعها مرحلة التدريب وتقديم محتوى تعليمي مخصص لكل مسار، من خلال دورات عبر الإنترنت وفيديوهات تعليمية، مع إتاحة جلسات استشارية فردية مع محترفين في القطاع الإعلامي، ليبدأ بعدها المشاركون مراحل تنفيذ مشروع إعلامي فردي حسب المسار الذي اختاره كل منهم، مع مراعاة تقديم الدعم اللوجستي الأساس من معدات أو برمجيات للمشاركين.