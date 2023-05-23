تعليمات الوساطة الرقمية.. باحثة لـ"سبق": تُسهم في منع الاحتيال والنشاطات غير المشروعة

وتابعت: "واحدة من أبرز التعليمات التي أصدرها البنك المركزي السعودي هي ضرورة تحقيق معايير التوثيق والتحقق الصارمة للأشخاص والهيئات المعنية بنظام الوساطة الرقمية ويهدف ذلك إلى منع الاحتيال والنشاطات، حيث تشمل التعليمات مجموعة من الأحكام والالتزامات التي تنظم علاقة المنشآت الرقمية بالعملاء والجهات المانحة للتمويل، مثل متطلبات دقة وحفظ المعلومات، وتوفير قائمة بجهات التمويل المتعامل معها، والحد الأدنى من متطلبات العقود المبرمة بين الأطراف، وقد عرض البنك المركزي مشروع التعليمات على العموم والمختصين للاستفادة من مرئياتهم وملاحظاتهم قبل اعتمادها، وذلك في إطار مبدأ الشفافية والمشاركة".