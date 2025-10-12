شاومي تطلق سلسلة Xiaomi 15T الجديدة بكاميرات احترافية وتصميم راقٍ

ويعتمد الهاتفان على نظام العدسات Leica VARIO-SUMMILUX، حيث تغطي الأطوال البؤرية في Xiaomi 15T Pro مدى من 15 ملم حتى 230 ملم، بينما يصل المدى في Xiaomi 15T إلى 92 ملم، ما يمنح المستخدم خيارات واسعة لالتقاط الصور بدقة وجودة عالية في مختلف السيناريوهات.