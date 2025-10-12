شاومي تطلق سلسلة Xiaomi 15T الجديدة بكاميرات احترافية وتصميم راقٍ

أعلنت شركة "شاومي" العالمية عن إطلاق سلسلة هواتفها الذكية الجديدة Xiaomi 15T وXiaomi 15T Pro، خلال حدث تقني عالمي أقيم في مدينة ميونيخ الألمانية، في خطوة تؤكد من خلالها الشركة توجهها الجديد نحو تقديم تجربة تقنية متكاملة تجمع بين الكاميرات الاحترافية والتصميم الفاخر والبرمجيات الذكية.
وتعاونت شاومي مع شركة Leica الألمانية لتطوير منظومة التصوير في الهاتفين، حيث زُوّد Xiaomi 15T بعدسة رئيسية وعدسة واسعة وأخرى تيلي فوتو، فيما جاء Xiaomi 15T Pro بعدسة تيلي فوتو احترافية تتيح تقريباً بصرياً يصل إلى 5 مرات.
ويعتمد الهاتفان على نظام العدسات Leica VARIO-SUMMILUX، حيث تغطي الأطوال البؤرية في Xiaomi 15T Pro مدى من 15 ملم حتى 230 ملم، بينما يصل المدى في Xiaomi 15T إلى 92 ملم، ما يمنح المستخدم خيارات واسعة لالتقاط الصور بدقة وجودة عالية في مختلف السيناريوهات.
وتدعم الكاميرات أوضاع تصوير متطورة تشمل:
•Leica Authentic Look وVibrant Look
•وضع Master Portrait لمحاكاة أنماط العدسات الكلاسيكية
•وضع Street Photography المخصص لتوثيق اللحظات اليومية بسرعة ودقة
وفيما يخص تصوير الفيديو، يقدّم الهاتفان دعمًا لتسجيل الفيديو بدقة 4K بتقنية HDR10+، بينما يتميز إصدار Pro بدعم تصوير فيديو بدقة 4K بمعدل 120 إطارًا في الثانية، إلى جانب دعم 10-bit LOG وملفات LUTs للمونتاج السينمائي.
جاءت سلسلة Xiaomi 15T بتصميم أنيق يجمع بين الهيكل المعدني المتين والخامات الراقية، مع مقاومة للماء والغبار وفق معيار IP68. وتتوفر الهواتف بالألوان التالية:
•Xiaomi 15T Pro: الأسود، الرمادي، وموكا الذهبي
•Xiaomi 15T: الأسود، الرمادي، والوردي الذهبي
تعمل الأجهزة بواجهة شاومي الجديدة HyperOS التي تم تطويرها لتحسين التكامل بين مختلف أجهزة الشركة، مع تقديم أداء سلس، واستجابة محسّنة، ودعم لتقنيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى مزايا في الاتصال فائق السرعة والشحن السريع.
تعتزم الشركة طرح الهاتفين في الأسواق العالمية خلال الفترة القريبة المقبلة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، بالأسعار التالية:
•Xiaomi 15T Pro بثلاثة خيارات تخزين، بسعر يبدأ من 1799 ريال سعودي
•Xiaomi 15T بخيارين للتخزين، بسعر يبدأ من 2299 ريال سعودي
مع اختلاف الأسعار حسب الأسواق والتكوينات التخزينية المتوفرة.
وتؤكد شاومي من خلال هذه السلسلة الجديدة التزامها بمواصلة الابتكار وتقديم تقنيات متقدمة تلبي تطلعات المستخدمين، لا سيما في مجال التصوير، الذي بات أحد أهم عناصر التميز في سوق الهواتف الذكية.